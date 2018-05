3 Hal Yang Perlu Perhatikan Untuk Mengubah Hobi Menjadi Profit

Tahukah anda bahwa lebih dari 70% responden survei mengatakan mereka ingin membuka usaha dan sejenisnya? Masalah yang sering mereka hadapi adalah tidak tahu bagaimana memulainya dan membuat impian tersebut menyadi nyata.

Berikut adalah 3 hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan profit dari hobi.

#1 – Sikap Positif

Sejauh ini asset terbesar untuk mengubah hobi anda kedalam bisnis adalah sikap positif. Harry F. Banks mengatakan, “Attitude determines your altitude (sikap menentukan martabat)”. Jika anda ingin mengejar impian dan membuatnya menjadi kenyataaan, anda harus memiliki sikap positif dan kemauan untuk berkomitmen terhadap apa yang dikerjakan.

Banyak orang yang memulai bisnis dari hobi, dan ketika melihat ada hambatan, mereka menyerah, bahkan sebelum melihat hasilnya. Sikap positif akan membantu anda melalui hambatan dan mencapai tujuan yang anda inginkan.

#2 – Keinginan keras untuk berhasil

Orang yang jatuh cinta pada ide mengubah hobi menjadi bisnis adalah mencari jalan keluar yang mudah, dan pada saat muncul masalah, mereka menyerah dan membiarkan keadaan menghancurkan impian mereka. Dengan mengembangkan keinginan yang keras untuk sukses, kesempatan anda untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan akan semakin tinggi dan secara nyata anda menempatkan diri anda pada kesuksesan.

Sementara tidak ada jaminan anda mampu melaluinya, dengan memiliki keyakinan kuat untuk menghadapi masalah dan menemukan solusi, anda akan menjadi seorang pemenang sejati. Keinginan keras dan sikap positif dapat bekerja sama untuk mencapai keberhasilan, sementara yang lain mungkin saja gagal.

#3 – Sistem yang teruji

Hal terakhir dan bagi sebagian orang menganggapnya penting adalah anda memerlukan sistem yang teruji untuk memasarkan produk dan/jasa anda. Anda memerlukan proses bertahap yang dapat anda ikuti untuk memastikan keberhasilan anda;yang telah berhasil digunakan orang lain yang memiliki tujuan yang sama dengan anda.

Sikap positif dan keinginan yang kuat tidak akan berarti jika anda memilih sistem yang tidak teruji.

Carilah bukti orang lain yang telah mengikuti sistem yang anda pertimbangkan dan mereka berhasil.

Jangan percaya kata-kata iklan yang mengatakan akan bekerja untuk anda…mintalah BUKTI bahwa banyak orang telah menggunakan apa yang dia tawarkan dan merubah hobi mereka menjadi bisnis yang menguntungkan.

Pada saat menentukan sistem, yang menjadi perhatian adalah hasil….jika testimoni berasal dari teman-teman pengiklan yang merekomendasikan setiap program yang sesuai bagi mereka, tinggalkan dan cari sesuatu yang nyata, yang telah digunakan dan terbukti berhasil.

Inilah satu-satunya jalan untuk memastikan anda memulai dengan langkah yang tepat…

Tentang penulis:

Rocky Tapscott adalah penulis 7 Part Mini Course “How To Build The Perfect Home Based Business Around Your Favorite Hobby, Pastime, Sport Or Skill” yang menunjukkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang anda sukai.

Sumber: www.authorpalace.com

Diterjemahkan oleh : Iin (Tim pengusahamuslim.com)