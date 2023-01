Membuat Google+ Page Untuk Bisnis

Oleh Wim Permana, S. Kom*

Google akhirnya merilis fitur Google+ Page. Dengan Page, para pengguna jejaring sosial Google bisa membuat halaman profil, termasuk profil bisnisnya, seperti yang dilakukan Facebook dengan Facebook Page.

Fungsi Google+ Page sejatinya sama dengan Facebook Page. Dengan Google+ Page, Anda bisa merekrut para pengguna Google+ Page untuk menjadi fans hanya dengan memberikan +1 ke Page Anda. Anda juga bisa menyebarkan informasi kepada fans Anda melalui box update status yang disediakan. Jika sharing di Google+ Page, Anda bisa memilih fans.

Hampir semua fitur Google+ seperti Hangouts, Circles, dan +1, juga bisa digunakan para pengguna yang memiliki Page. Berarti, Anda bisa berinteraksi dengan konsumen atau penggemar Anda menggunakan cara-cara yang baru dan mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.

Saya akan memandu Anda membuat Page di Google+.

1. Sign in ke GMail

Anda harus punya akun di Google+ dulu. Caranya mudah, seperti mendaftar di Gmail, layanan e–mail gratis yang disediakan Google.

2. Klik tombol “Create a Google+ Page”

Tombol ini ada di panel bagian kiri Google+. Tepatnya di bawah fitur Google+ Hangouts.

3. Pilih kategori

Maksudnya klasifikasi Google+ Page yang hendak Anda buat—apakah untuk tempat, produk atau merk; untuk perusahaan/lembaga/organisasi, seni/hiburan/olahraga, ataukah lainnya. Ketika memilih “Other”, berarti Anda menganggap Page berada di luar semua kategori yang disediakan Google.

4. Add your info

Setelah memilih kategori, Google+ akan meminta Anda mengisi info tentang Page yang akan Anda buat. Saya mencontohkan membuat Google+ Page untuk distro kaos saya, Wimkhan Clothing. Di form “Page name”, saya mengentrikan “Wimkhan Clothing”. Di form “Website”, saya masukkan url situs distro kaos saya: http://distrokaos.wordpress.com. Anda yang belum punya website tidak perlu berkecil hati karena form ini opsional. Jadi boleh dikosongkan.

Di drop down “Category”, saya pilih “Apparel and Accessories”. Saya asumsikan, konten di Page Wimkhan Clothing bisa diakses siapa saja. Saya pilih, “Any Google+ user”. Bila Anda ingin menerima update informasi terbaru seputar Google+ Page, saya sarankan Anda memberi tanda centang pada opsi Yes, please keep me informed of future Pages releases and other relevant information. Terakhir, sebelum Anda menekan tombol “Create” warna merah, Anda harus mencentangi opsi terakhir I agree to the pages terms and I am authorized to create this Page.

Beberapa saat setelah Anda menekan tombol “Create”, Google+ sudah menganggap Anda sebagai “halaman” atau “Page” yang baru saja Anda buat. Silakan perhatikan bagian sudut kiri atas browser Anda. Dalam contoh ini, saya masuk menggunakan akun “Wim”, tetapi kemudian diubah menjadi “Wimkhan Clothing”.

Setelah itu, semua yang akan Anda lakukan sejatinya bersifat opsional. Tapi alangkah baiknya Anda mengisi form atau melakukan yang diminta Google demi kebaikan dan popularitas Page Anda.

5. Isi tagline Google+ Page

Tagline (bisa juga slogan atau moto) perusahaan atau brand yang ingi Anda tampilkan dalam Google+ Page. Contoh, saya mengentri tagline Wimkhan Clothing: “Semua kaos ada jodohnya…”.

6. Profile photo

Anda diminta memasukkan foto profil yang merepresentasikan Google+ Page Anda. Untuk contoh, saya memasukkan logo Wimkhan Clothing atau gambar/ilustrasi kaos atau produk-produk apparel lain yang bisa mengingatkan orang tentang distro kaos saya ketika melihatnya. Bila Anda punya ide di luar itu, Anda bebas melakukannya. Misalnya, memajang foto miniatur toko atau perusahaan Anda. The sky is the limit. Explore wisely.

7. Get the word out

Aha, semua sudah siap. Anda sudah bisa menshare Google Page+ Anda ke semua orang—tentu saja di Google+. Ke akun dalam circles Anda atau ke pengguna Google+ lain di luar circles Anda.

8. Welldone!

Alhamdulillah, sudah selesai. Supaya Google+ Page Anda sukses, masih ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Misal, meletakkan link Google+ Page Anda ke blog/situs/profil jejaring sosial Anda, sering mengupdate status menggunakan akun Google+ Page, dan masih banyak lagi.*

*Penulis adalah sarjana Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Salah satu cita-citanya ingin masuk surga dengan bantuan teknologi informasi

