The Dieline: Rujukan Desainer Kemasan Produk Seluruh Dunia! (bagian 1)

Setelah membahas POTW (Packaging of The World), kali ini saya akan mengangkat satu lagi situs yang bisa menjadi narasumber Anda untuk mencari tahu desain-desain kemasan produk. Situs ini, yang berani mencantumkan slogan “the world’s #1 package design website” di headernya, adalah situs yang mungkin paling sering menjadi rujukan oleh para desainer kemasan di seluruh dunia untuk urusan segala info soal product packaging. Nama situsnya adalah the dieline!

Kemasan botol minuman Nike Force Drink …

Intro

Dalam dunia periklanan, salah satu etika yang biasanya dijaga oleh para pelakunya adalah untuk tidak menyebut produk atau perusahaan mereka sebagai "yang terbaik di bidangnya". Dan ini adalah sesuatu yang bisa dimaklumi karena kata "terbaik" adalah sesuatu yang mungkin dirasa ambigu oleh para konsumen. Satu produk yang mungkin dianggap terbaik oleh satu atau sekelompok konsumen bisa jadi dianggap sebaliknya oleh kelompok lain.

Tapi kalau Anda memang merasa bahwa produk Andalah yang terbaik, maka ada solusi mudah untuk itu; mengganti kata “terbaik” dengan “nomor satu”. Dan itulah yang dilakukan oleh thedieline! Situs ini tampaknya malu-malu menyebut dirinya sendiri sebagai yang terbaik, jadi mereka menggunakan alternatifnya “the world’s #1 package design website”. Tapi apakah thedieline pantas untuk itu?

Yes 1000X

Sebagai salah satu pengunjungnya, saya tidak akan ragu untuk menyebut thedieline sebagai yang terbaik – bukan “terbaik” karena saya adalah konsumen mereka, saya jadi punya hak untuk menghilangkan tanda petik itu. Dan di sini saya akan memberi tahu Anda kenapa saya melakukannya? Jujur saja, saya benar-benar tertarik dan antusias untuk menceritakan hal-hal fantastis yang dimiliki oleh situs yang online sejak tahun 2007 ini. Dan saya yakin Anda pun seharusnya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari the dieline.

Anatomi

Situs yang didesain dengan layout dua kolom ini tampil dengan struktur kategori yang lebih lengkap ketimbang pesaingnya. Dengan kategori yang lebih lengkap, info yang disajikan pun jadi lebih banyak dan juga menarik. Tidak seperti POTW yang langsung membagi kategorinya berdasarkan jenis industri, thedieline membagi situsnya ke dalam tiga kategori besar; features, industry, dan substrate. Di setiap kategori ini, masih ada sub kategori yang bertujuan untuk mengerucutkan pengelompokkan informasi sehingga bisa memudahkan pengunjung yang hendak menemukan desain kemasan sesuai dengan selera dan keinginannya.

Kategori Features

Di dalam Features, ada 10 sub kategori menarik; top package designs, brand spotlight, before & after, featured articles, inside the studio, student spotlight, studio spotlight, the dieline awards 2010, the dieline awards 2011, vintage packaging. Di dalam top package designs, Anda bisa melihat-lihat sejumlah desain kemasan yang dianggap paling keren, artistik dan berhasil menurut penilaian tim redaksi thedieline. Bagi Anda yang memiliki niat untuk merubah atau merancang ulang desain kemasan produk Anda, before & after adalah sub kategori yang harus ditengok lebih dulu. Di sini, the dieline akan mereview beberapa metamorfosa yang sudah dialami oleh kemasan produk sebuah brand. Lengkap dengan foto kemasan produk sebelum dan sesudah diubah beserta gambar penuhnya. Plus opini dari rumah desain atau studio yang diamanahi tugas untuk melakukan tugas perancangan ulang ini. This is awesome!

Bagi Anda mahasiswa desainer grafis atau pengusaha yang tertarik dengan sesuatu yang “baru”, tempat bermainnya adalah di sub kategori student spotlight. Sebagai pengunjung berkala situs thedieline, sub kategori ini saya anggap bisa menawarkan sesuatu yang terkadang tidak ada di bagian lain; prinsip coba-coba. Yups, di sub kategori lain, mungkin Anda akan kesusahan melihat desain produk kemasan yang bersifat coba-coba. Hampir semua dikerjakan oleh rumah-rumah studio ternama yang memang sudah banyak menelurkan produk kemasan sebelumnya. Tapi di sini benar-benar beda. Di antara desain yang ditampilkan, ada beberapa desain yang tampak lugu, kaku, aneh, tapi tetap “make sense”.

Contohnya adalah wadah tissue kleenex karya Chris Yoon ini. Menurut Chris, wadah tissue ini dibuat untuk mengakomodir bentuk tissue yang itu sendiri. Dalam wadah tissue berbentuk mesin tik, tissuenya bisa dianggap sebagai kertas. Di wadah yang berbentuk ikan paus berwarna biru, tissuenya melambangkan air. Sementara di wadah berbentuk rumah, tissuenya merupakan perwujudan asap. Wow, benar-benar imajinatif! Alangkah kerennya kalau ada pengusaha muslim yang bisa mengambil ide seperti ini dan mau menerapkannya di kemasan produknya.

The Dieline Awards

Untuk Anda yang haus dengan desain kemasan prestigius dan sarat prestasi, di sinilah ladang info Anda. Di sub kategori ini, Anda bisa melihat dan mempelajari desain kemasan produk yang mampu memenangkan penghargaan. Siapa tahu Anda jadi terinspirasi dan berniat melakukan hal yang sama untuk kemasan produk Anda. Ah, lupakan penghargaan. Fokuslah ke kepuasan dan kebahagiaan pelanggan. Itu yang terpenting dari sebuah kemasan.

Ok, let’s take a break for a while. Di tulisan berikutnya, kita akan membahas soal kategori dan desain lain yang tidak kalah menarik dari thedieline. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa “pesan” berikut ini …

