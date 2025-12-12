Yufid Kids Ada untuk Anak-Anak Kita, Ayo Dukung Tim Yufid Kids!

Assalamualaikum, Sahabat Yufid! Di balik setiap video Yufid Kids, ada misi besar: Mengapa kami memproduksinya?

Jawabannya sederhana: agar anak-anak Muslim punya konten video yang membawa pesan-pesan Islam.

Insya Allah, kami hati-hati memilih topik & bahasa agar aman dan mendidik, dengan pengawasan dari tim berlatar belakang pendidikan.

Setiap frame visual & kalimat dirancang supaya mudah dicerna, tanpa overstimulasi. Alhamdulillah, semuanya kami sediakan gratis dan mudah diakses di YouTube.

Yuk, bareng-bareng jaga misi ini! Proses produksi Yufid Kids SANGAT butuh dukungan dari Sahabat Yufid.

Baarokallaahu fiikum. Siapa nih yang mau ikut berkontribusi?

BSI: 7086882242

(a.n. YAYASAN YUFID NETWORK)

Catatan transfer: Yufid Kids

Related