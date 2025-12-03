Nilai-Nilai Kenabian dalam Mengelola Keuangan dan Pekerjaan

القيم النبوية في إدارة المال والأعمال

Dr. Murad Bakhrishah

د. مراد باخريصة

الخطبة الأولى

الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد:

Khutbah Pertama

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha Awal dan Maha Akhir, Yang Maha Zahir dan Maha Batin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segalanya.

Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata yang tidak memiliki sekutu, Yang Maha Menguasai, Maha Benar, dan Maha Menjelaskan, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya yang diutus Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas segala agama meskipun orang-orang kafir tidak menyukai itu.

Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami, Muhammad, dan kepada keluarga dan para sahabat beliau serta setiap orang yang menempuh jalan beliau hingga Hari Pembalasan. Amma ba’du:

عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصِّرة بتقوى الله عزَّ وجلَّ، فهي وصية الله لعباده الأوَّلين والآخرين: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: 131].

Wahai para hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala! Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri yang banyak lalai juga kepada Anda sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena inilah wasiat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada para hamba-Nya yang terdahulu dan yang selanjutnya, “Sungguh, Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu (umat Islam) agar bertakwa kepada Allah” (QS. An-Nisa: 131).

أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن أمرٍ يمس حياة الناس ومعاشهم، ويؤثر في استقرارهم وطمأنينتهم؛ ألا وهو المال والتصرف فيه، وما جاء به الإسلام من قيم نبوية عظيمة تنظِّمه وتحكمه.

Wahai kaum Mu’minun! Pembahasan kita pada hari ini tentang perkara yang menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak orang, perkara yang dapat mempengaruhi kedamaian dan ketenteraman mereka, yaitu tentang harta dan pengelolaannya, juga ajaran yang dibawa agama Islam berupa nilai-nilai kenabian yang agung untuk mengatur dan mengelolanya.

لقد عمَّ الخلل عالمنا المعاصر عندما انفصل المال عن القيم، والاقتصاد عن الدين، والمعاملة عن الأخلاق، فظهرت الأزمات المالية، والانهيارات الاقتصادية، وساد الجشع والاحتكار والفساد.

Dunia modern kita telah penuh dengan cacat ketika harta mulai terpisah dari nilai-nilai, ekonomi terlepas dari agama, dan transaksi pudar dari budi pekerti, sehingga timbullah krisis-krisis keuangan dan keruntuhan perekonomian, dan berkuasalah ketamakan, monopoli, dan kerusakan.

نرى اليوم من يتفَنَّن في الربا تحت أسماء جديدة، ومن يغلف الغش التجاري بعبارات تسويقية برَّاقة، ومن يبرر الاستغلال المالي باسم “الفرص الاستثمارية”!

Hari ini dapat kita saksikan orang yang melakukan riba dengan berbagai cara di bawah nama-nama baru, orang yang membungkus penipuan perdagangan dengan slogan-slogan pemasaran yang mentereng, dan orang yang membenarkan eksploitasi finansial dengan dalih peluang investasi.

لكن يجب أنْ نعلم أنَّ الإسلام لا يعرف هذا الانفصال، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدينٍ ينظم حياة الإنسان كلها: عقيدةً، وعبادةً، وسلوكًا، واقتصادًا، وعلاقاتٍ مالية، ليقيم بها العدل، ويحقق بها البركة، ويصون بها الكرامة.

Namun wajib kita ketahui bahwa agama Islam tidak mengenal pemisahan ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam hadir dengan agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, hingga hubungan keuangan untuk menegakkan keadilan, merealisasikan keberkahan, dan menjaga kehormatan padanya.

وقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم في سُنَّته النبوية المطهَّرة منظومة متكاملة من القيم المالية التي تحفظ الحقوق، وتنشر العدالة، وتمنع الظلم والفساد.

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah meletakkan dalam sunnah beliau yang suci pondasi aturan yang menyeluruh berupa nilai-nilai keuangan yang dapat menjaga hak setiap pihak, menyebarkan keadilan, dan mencegah kezaliman dan kerusakan.

فمن هذه القيم النبوية:

الأمانة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدِّيقين والشهداء”؛ [رواه الترمذي].

فكم نحتاج في زماننا إلى هذه الأمانة في البيع والتوزيع والتسويق، بعدما أصبح الغش أمرًا شائعًا، وتزييف البضائع وخلط المنتجات تجارةً رائجةً لا يتحرَّج منها كثيرون.

Di antara nilai-nilai kenabian ini: Amanah

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi).

Betapa besar kebutuhan kita pada zaman ini terhadap sifat amanah dalam jual beli, distribusi, dan pemasaran, setelah penipuan sudah menjadi masalah umum, dan pemalsuan barang dan pencampuran produk menjadi dagangan laris yang banyak orang tidak malu-malu lagi melakukannya.

وكذلك الصدق في المعاملة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “مَنْ غَشَّنا فليس منا”؛ [رواه مسلم]، وكم من مسلم اليوم يُخدع في سلعة اشتراها بثمنه وجهده، ليكتشف أنها تالفة أو مزيفة! فأين نحن من هذا الهدي النبوي الشريف؟

Di antara nilai-nilai kenabian lainnya: Kejujuran dalam transaksi

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Betapa banyak orang muslim yang hari ini tertipu dalam barang yang dia beli dengan uang dan usahanya, dan ternyata barang itu rusak atau palsu?! Di mana sikap kita terhadap tuntunan kenabian yang mulia ini?!

وحرَّم الإسلام الغرر والخداع والربا، كما قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]، وقال صلى الله عليه وسلم: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”؛ [رواه مسلم].

Agama Islam telah mengharamkan pengelabuan, penipuan, dan riba, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala firmankan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (QS. Ali Imran: 130).

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

“Allah melaknat pemakan riba, orang yang mewakili (transaksi)nya, pencatatnya, dan dua saksinya.” (HR. Muslim).

وفي زمننا هذا تتزيَّن المعاملات الربوية بأسماء ناعمة مثل: “فوائد بسيطة”، و”هامش ربح”، و”منتج تمويلي”، لكنها تبقى في حقيقتها أكلًا للحرام، ومَحْقًا للبركة، وسببًا للضيق والكرب.

Di zaman kita ini, transaksi-transaksi riba menghiasi dirinya dengan label-label indah, seperti “bunga ringan”, “profit margin”, atau “financial product”. Namun, hakikatnya tetap sama, harta yang haram, pelenyap keberkahan, dan pengundang kesulitan dan musibah.

ومن القيم النبوية في إدارة المال والأعمال قيمة العمل وكسب الحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: “ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده”؛ [رواه البخاري].

ولشبابنا اليوم، نقول: لا تستصغروا الأعمال الحلال، ولو كانت متواضعة، فالعز في الحلال، والبركة في التعب لأجل الحلال، لا في التسوُّل أو أكل الحرام.

Di antara nilai-nilai kenabian lainnya dalam pengelolaan harta dan pekerjaan: nilai pekerjaan dan hasil yang halal

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja kerasnya sendiri, dan Nabiyullah Dawud dulu makan dari hasil kerja kerasnya sendiri.” (HR. Al-Bukhari).

Kami katakan kepada generasi muda zaman ini, janganlah meremehkan pekerjaan yang halal meskipun terlihat rendah, karena kemuliaan terletak pada rezeki yang halal dan keberkahan yang hadir dari keletihan untuk mencari harta halal, bukan pada meminta-minta atau memakan harta haram.

وكذلك الاعتدال في الاستهلاك، والنهي عن الإسراف، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: 31].

وها نحن اليوم نعيش في مجتمعات استهلاكية، لا تشتري الحاجة بل تشتهي الإعلان، ولا تزن المشتريات بالحاجة بل بالترف، فاختلَّت الموازين وضاعت البركات.

Di antara nilai-nilai kenabian lainnya: Seimbang dalam konsumsi dan larangan berlebih-lebihan

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31).

Saat ini kita hidup di masyarakat yang konsumtif, yang tidak membeli karena kebutuhan tapi karena hasrat yang terpacu oleh iklan, dan barang-barang yang dibeli tidak diukur dengan ukuran kebutuhan, tapi dengan ukuran kemewahan, sehingga rusaklah timbangannya dan hilanglah keberkahannya.

أيها الأحبة، هذه القيم وغيرها جاءت بها السنة النبوية لتربِّي النفوس على التوازن، وتضبط حركة المال بالرضا والعدل، وتحفظه من أن يكون وسيلة للطغيان أو الاستعلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: “لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع… عن ماله: من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه”؛ [رواه الترمذي].

Wahai saudara-saudaraku tercinta! Nilai-nilai ini dan lainnya disebutkan dalam sunnah Nabi untuk mendidik jiwa kita agar dapat seimbang, mengontrol aliran keuangan dengan asas sukarela dan keadilan, menjaga harta agar tidak menjadi alat kezaliman dan kesewenang-wenangan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam:

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ… عَنْ مَالِهِ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada Hari Kiamat, hingga dia ditanya empat hal, (salah satunya) tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan.” (HR. At-Tirmidzi).

المال في الإسلام -يا عباد الله- أمانةٌ واختبارٌ، لا غايةٌ ولا وسيلةٌ للترف أو الظلم، فاتقوا الله في أموالكم، وراقبوه في معاملتكم، وتحروا الحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

Wahai para hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala! Dalam Islam, harta merupakan amanah dan ujian, bukan tujuan dan alat untuk kemewahan atau kezaliman. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam mengelola harta kalian, perhatikanlah setiap transaksi kalian, dan berusahalah untuk mendapatkan harta yang halal dan baik, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala bagi diri saya, kalian, dan seluruh kaum Muslimin. Mohon ampunlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

الخطبة الثانية

الحمد لله على نعمائه، والشكر له على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على طريقه واتَّبَع هداه، أما بعد:

Khutbah Kedua

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala nikmat-Nya, dan syukur bagi-Nya atas segala karunia-Nya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak memiliki sekutu, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Semoga salawat selalu terlimpah kepada beliau, keluarga, dan para sahabat beliau, serta setiap orang yang meniti jalan beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Amma ba’du:

عباد الله، إن الإسلام لم يكتفِ بتحليل الحلال وتحريم الحرام، بل أراد أن يبني إنسانًا ربانيًّا، تقيًّا في السوق كما هو في المسجد، أمينًا في المعاملة كما هو خاشع في الصلاة.

فكانت توجيهات السنة النبوية شاملةً لأدق تفاصيل المال والتجارة.

Wahai para hamba Allah! Agama Islam tidak hanya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, tapi juga ingin membentuk manusia yang bertakwa di pasar seperti ketika mereka di masjid, amanah dalam bertransaksi seperti kekhusyukan mereka dalam salat. Oleh sebab itu, tuntunan-tuntunan sunnah Nabi mencakup detail kecil dalam keuangan dan perdagangan.

ومن القيم التي يجب أن تسود في عالم المال:

العدل والإنصاف: يقول صلى الله عليه وسلم: “رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى”؛ [رواه البخاري].

كم من التجار اليوم من يكون شحيحًا وقت البيع، ويجحف في السعر، ويتعسَّر في السداد؟!

Di antara nilai-nilai yang harus dijunjung dalam dunia keuangan adalah adil dan seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى

“Allah merahmati seorang hamba yang murah hati dalam menjual, murah hati dalam membeli, dan murah hati dalam menagih.” (HR. Al-Bukhari).

Betapa banyak pedagang sekarang yang pelit sekali ketika menjual, sadis dalam memberi harga, dan susah untuk melunasi utang?!

وكذلك مساعدة الفقير وعدم التضييق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: “من نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة”؛ [رواه مسلم].

وفي زمن الكساد والبطالة وارتفاع الأسعار، ينبغي أن نكون عونًا للفقراء، لا عبئًا فوق معاناتهم.

Di antara nilai-nilai lainnya adalah membantu orang fakir dan tidak mempersulitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang memberi jalan keluar bagi orang beriman dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya jalan keluar baginya dari kesulitan Hari Kiamat.” (HR. Muslim).

Di zaman banyaknya kebangkrutan, pengangguran, dan kenaikan harta ini hendaklah kita menjadi penolong orang-orang fakir, alih-alih menjadi beban tambahan bagi penderitaan mereka.

ومن القيم التي يجب أن تسود في عالم المال: التكافل المالي: بالزكاة، والصدقات، والقروض الحسنة، والنهي عن الاحتكار والغبن والغش.

وقد أصبحت صور هذا التكافل اليوم أوسع وأيسر بفضل الجمعيات والصناديق الوقفية والمبادرات المجتمعية، فعلينا أن ندعمها ونشارك فيها، فهي امتدادٌ عملي لقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلم أخو المسلمِ؛ لا يَظْلِمُهُ، ولا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حاجَةِ أخيهِ؛ كان الله في حاجَتِه، ومَن فَرَّج عن مسلمٍ كُربةً؛ فرَّج الله عنهُ كُرْبةً مِن كرباتِ يومِ القيامَةِ، ومَن سَتَرَ مسلمًا؛ ستره الله يومَ القيامَةِ”؛ [رواه مسلم].

Di antara nilai-nilai lain yang harus dijunjung dalam dunia keuangan adalah mengembangkan asuransi keuangan syariat melalui zakat, sedekah, pinjaman tanpa bunga, dan larangan penimbunan, pengelabuan, dan penipuan.

Asuransi ini sekarang punya bentuk yang lebih luas dan mudah dengan adanya lembaga-lembaga penghimpun dana wakaf, gerakan-gerakan sosial. Hendaklah kita ikut serta menyokong dan berkontribusi di dalamnya, karena ini merupakan bentuk aplikasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara bagi orang muslim lainnya; dia tidak menzaliminya dan tidak mengabaikannya. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang memberi jalan keluar bagi seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah akan memberinya jalan keluar baginya dari kesulitan Hari Kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat.” (HR. Muslim).

عباد الله، إن أمتنا لن تنهض نهضة حقيقية إلا إذا ربطت اقتصادها بالقيم، وأخلاقها بالربانية، ومعاملاتها بالإيمان.

فلا تغرنكم الأرباح السريعة، ولا يغرَّنكم زيف العروض، ولا تستحلوا المال الحرام بالحِيَل.

يقول صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ يرفع يديه إلى السماء: “يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنَّى يُستجاب له؟”؛ [رواه مسلم].

Wahai para hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala! Umat kita tidak akan benar-benar bangkit kecuali jika ekonominya tetap terikat dengan nilai-nilai, akhlaknya selalu berorientasi ketuhanan, dan transaksinya masih terbentengi dengan keimanan.

Janganlah tergiur dengan keuntungan-keuntungan sesaat, janganlah terlena dengan tawaran-tawaran palsu, dan janganlah menghalalkan harta haram dengan mengakal-akalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam mengisahkan tentang seseorang yang mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, “Ya Tuhanku! Ya Tuhanku!” Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Bagaimana mungkin dikabulkan untuknya?! (HR. Muslim).

اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وطهِّر أموالنا من الحرام، اللهم ارزقنا القناعة والكسب الحلال، وابعد عنا الربا والغش والاحتكار.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada rezeki kami dan sucikanlah harta kami dari harta yang haram. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa qanaah dan hasil kerja yang halal, dan jauhkanlah kami dari riba, penipuan, dan monopoli. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik, dan ampunilah kami, orang tua kami, dan kaum Muslimin seluruhnya.

Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, dan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

