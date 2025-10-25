Sebab-Sebab Hilangnya Keberkahan

أسباب زوال البركة

البركة هي: النماء والزيادة، وبارك اللهُ الشيءَ وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة، قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ [الأنعام: 92]، قال الراغب الأصفهاني: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: 96]، وفيه تنبيهٌ على ما يفيض به ربُّ العالمين من الخيرات الإلهية على الناس إذا آمنوا واتقوا.

Makna keberkahan (secara bahasa) yakni tumbuh dan bertambah. Jika ada ungkapan, “Allah memberkahi sesuatu” maksudnya Allah memberi keberkahan dalam hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Ini (Al-Qur’an) adalah kitab suci yang telah Kami turunkan lagi diberkahi.” (QS. Al-An’am: 92).

Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, “Keberkahan adalah langgengnya kebaikan ilahi pada sesuatu.” Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf: 96).

Ayat ini mengandung pengingat tentang kebaikan-kebaikan ilahi yang dilimpahkan oleh Tuhan semesta alam bagi manusia apabila mereka beriman dan bertakwa.

ولو رجعنا إلى الوراء لرأينا أمثلةً كثيرةً لحضور البركة عند الناس، سواء في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أو عهود من بعدهم، فها هو سيدنا عثمان رضي الله عنه يجهِّز جيشًا كاملًا من ماله الخاص، فيبارك الله له في ماله، فقد رُوي أنه قد بلغت ثمرة نخله مائتي ألفٍ أو تزيد، حيث بارك الله له إنفاقه في سبيله، فانظروا كيف تكون البركة.

Seandainya kita merujuk ke masa lalu, niscaya kita akan menemukan banyak contoh hadirnya keberkahan bagi manusia, baik itu di zaman para sahabat Radhiyallahu ‘anhum atau zaman-zaman setelah mereka. Lihatlah bagaimana Utsman Radhiyallahu ‘anhu memberi bekal untuk satu divisi pasukan penuh dengan harta pribadinya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melimpahkan keberkahan pada hartanya. Diriwayatkan bahwa pohon kurma yang beliau miliki mencapai 20 ribu pohon atau lebih, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberinya keberkahan atas sedekahnya di jalan-Nya. Perhatikanlah bagaimana keberkahan itu!

لكن قد يلاحظ الإنسانُ أن الله عز وجل يمنَع عنه البركة في أمرٍ من أمور الدنيا من الرزق أو الولد، أو الزوجة أو العمل وغيرها، وهنا على المرء أن يسأل نفسه مرارًا وتكرارًا: ما الأسباب التي تؤدي لحدوث ذلك الأمر؟ ومن بينها ما يلي:

Namun, manusia dapat memperhatikan bahwa terkadang Allah Subhanahu Wa Ta’ala menghalangi seseorang dari suatu perkara dunia, seperti rezeki, keturunan, pasangan hidup, pekerjaan, atau lainnya. Ketika itu terjadi, seorang insan harus bertanya kepada diri sendiri berulang kali, kira-kira apa yang menjadi sebab itu semua terjadi? Dan di antara sebabnya adalah sebagai berikut:

1- كثرة المعاصي، فللمَعصيةِ كبيرُ الأثر في مَحقِ بركةِ المالِ والعُمُر والعلم والعمَل، وهي سببٌ لهوان العبد على الله تعالى، وسقوطه من عينه، وذَهاب البركة؛ قال ابن القيِّم رحمه الله – في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي – عن المعاصي: “وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا: أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ الْعُمُرِ، وَبَرَكَةَ الرِّزْقِ، وَبَرَكَةَ الْعِلْمِ، وَبَرَكَةَ الْعَمَلِ، وَبَرَكَةَ الطَّاعَةِ، وَبِالْجُمْلَةِ تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَلَا تَجِدُ أَقَلَّ بَرَكَةٍ فِي عُمُرِهِ وَدِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِمَّنْ عَصَى اللَّهَ، وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِمَعَاصِي الْخَلْقِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن: 16]”.

يقولُ النبي – صلى الله عليه وسلم -: (وإن العبدَ ليُحرَم الرزقَ بالذنبِ يُصيبه)؛ رواه أحمد.

Pertama: Banyak bermaksiat

Kemaksiatan memiliki pengaruh besar dalam melenyapkan keberkahan harta, umur, ilmu, dan amalan. Ia merupakan sebab kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, jatuhnya kedudukannya di pandangan-Nya, dan lenyapnya keberkahannya.

Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah – dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa’ala An Ad-Dawa’ Asy-Syafi – berkata tentang kemaksiatan: “Di antara akibatnya adalah dapat menghapus keberkahan umur, rezeki, ilmu, amal, dan ketaatan. Secara singkat, ia dapat melenyapkan keberkahan urusan agama dan dunia, sehingga kamu tidak dapat menemukan orang yang lebih minim keberkahan umur, agama, dan dunianya daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan tidaklah keberkahan itu lenyap dari muka bumi melainkan karena kemaksiatan para makhluk.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, ‘Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi.’ (QS. Al-A’raf: 96).

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman, ‘Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup).’ (QS. Al-Jinn: 16).”

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

“Dan sungguh seorang hamba pasti terhalang dari rezeki akibat dosa yang dia perbuat.” (HR. Ahmad).

2- الغش والخداع والكذب، ولا سيَّما في البيع والشراء حتى لو كان الحالف صادقًا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيع والشراء، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: “الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَة”؛ رواه البخاري.

وعن حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: “البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا”؛ رواه البخاري، ويُلحق به غيرهما من وجوه التعامل بين الناس.

Kedua: Menipu dan berdusta

Terlebih lagi jika ini dilakukan dalam transaksi jual bel, bahkan saat orang yang berjualan itu bersumpah dengan jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam tetap melarang banyak bersumpah saat berjual beli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَة

‘Sumpah adalah hal yang dapat menjadikan barang dagangan laris, tapi dapat melenyapkan keberkahan.’” (HR. al-Bukhari).

Diriwayatkan juga dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ

“Orang yang berjual beli punya hak pilih (untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya) selagi mereka berdua belum berpisah dari majelis akad, apabila mereka berdua jujur dan menjelaskan (keadaan barang dengan sebenarnya), maka mereka berdua akan diberkahi dalam jual beli mereka, tetapi jika mereka berdua dusta dan menyembunyikan (kekurangan barang yang dijual) maka keberkahan dihapus dari transaksi jual beli mereka.” (HR. Al-Bukhari).

3- التعامل بالربا، والإنسان يحسب أن فيه زيادة للمال، لكنها زيادة ظاهرية لا بركة فيها، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: 276].

Ketiga: Bertransaksi dengan sistem riba

Manusia mengira bahwa dalam riba terdapat pertambahan harta, tapi sebenarnya itu hanyalah pertambahan dari sisi luar semata, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah: 276).

4- الدعاء على النفس والأولاد والأموال، لذا حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليها، فقال: “لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم”؛ رواه مسلم.

Keempat: Mendoakan keburukan terhadap diri sendiri, anak, dan harta

Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah memberi peringatan dari doa terhadap diri sendiri dengan bersabda:

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

“Janganlah kalian kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian! Janganlah kalian kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian! Janganlah kalian kalian mendoakan keburukan bagi harta kalian! Jangan sampai kalian mendoakan itu tepat ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengabulkan doa, sehingga doa buruk itu dikabulkan bagi kalian!” (HR. Muslim).

5- الحرص والطمع في طلب الدنيا، يرغب الإنسان للدنيا ويُحبُّ لها ويُبغض لها، ويُضيِّع ما أوجب الله عليه لها، ويرتكب ما حرَّم الله عليه لها، حتى ربما نالها من غير حلِّه لطمعه وجشعه وشدَّة حرصه، عن حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: “يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى”؛ رواه البخاري.

Kelima: Rakus dan tamak dalam mengejar dunia

Ada orang yang mencintai dan membenci sesuatu atas dasar kepentingan duniawi, mengabaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala wajibkan kepadanya demi urusan dunia, dan melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala haramkan demi meraihnya. Bahkan, terkadang ada orang yang mendapatkan perkara dunia dengan cara yang tidak halal karena menuruti ketamakan, kerakusan, dan keserakahannya.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu ‘anhu, ia menceritakan, “Aku pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, dan beliau pun memberi. Lalu aku meminta lagi, dan beliau pun memberi. Lalu aku meminta lagi, dan beliau pun memberi. Kemudian beliau bersabda, ‘Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini menarik dan nikmat! Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati, maka dia akan mendapat keberkahan di dalamnya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan hati, maka dia tidak mendapat keberkahan di dalamnya, seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (menerima).” (HR. Al-Bukhari).

أسأل الله أن يباركَ لنا في أزواجنا وأولادنا وذريَّاتنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي بلادنا، وأن ينشرَ السعادة في كل بيتٍ، وصلى الله على سيدنا محمد.

Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar melimpahkan kita keberkahan pada pasangan, anak keturunan, amalan, harta, dan tanah air kita, dan menebar kebahagiaan ke dalam setiap rumah. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam.

