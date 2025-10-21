Penghasilan Halal dan Penghasilan Haram

الكسب الطيب والكسب المحرم

Oleh:

Turki bin Ibrahim al-Khunaizan

تركي بن إبراهيم الخنيزان

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا..

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan, ampunan, dan hidayah kepada-Nya, dan kita berlindung kepada-Nya dari keburukan hawa nafsu kita dan kejahatan amalan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkan-Nya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala saja, yang tidak memiliki sekutu, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada beliau, dan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim.” (QS. Ali Imran: 102).

أما بعد أيها المؤمنون..

إنَّ حبَّ المالِ طبيعةٌ في البشر، وجِبِلَّةٌ في الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ [آل عمران: 14].

وإنَّ البحثَ عنِ الرزقِ الحلالِ الطيبِ مأمورٌ به شرعًا؛ قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: 15].

Amma ba’du:

Wahai kaum Mukminin!

Cinta harta sudah menjadi tabiat manusia, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang.” (QS. Ali Imran: 14).

Namun di sisi lain, mencari rezeki yang halal dan baik merupakan perintah syariat, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15).

وعنِ الْمِقْدَامِ بنِ معدِي كَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ: “مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ”. رواه البخاري.

فالسعيُ في الأرضِ وطلبُ الرزقِ أمر محمودٌ، وإنما يكونُ محمودًا إنْ كانَ طالبهُ يسلُكُ الطُرُقَ المشروعةَ، ويتجنّبُ الطُرُقَ الممنوعةَ.

ولَقَد كانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وصحابتُهُ والصالحونَ مِنْ أُمتِهِ يتحرَّزونَ من كسبِ ما فيهِ شُبهة, فضلًا عَنْ كَسبِ الحرامِ.

روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ -رضي الله عنهمَا- تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: “كِخْ كِخْ. لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ”.

Diriwayatkan juga dari Al-Miqdam bin Ma’di Karib Radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bahwa beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan makanan pun yang lebih baik daripada memakan makanan dari hasil kerja kerasnya. Dan sungguh, Nabiyullah Daud Alaihissalam saja dulu memakan makanan dari hasil kerja kerasnya.” (HR. Al-Bukhari).

Berusaha di bumi dan mencari rezeki merupakan perkara yang terpuji, tapi terpuji hanya jika orang yang melakukan itu menempuh cara-caranya yang diperbolehkan Syariat dan menghindari cara-cara yang terlarang.

Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, para sahabat, dan orang-orang saleh dari umat beliau sangat menghindari penghasilan yang mengandung syubhat, apalagi yang haram. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu ‘anhuma pernah memungut kurma zakat, dan meletakkannya di mulutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, ‘Ah! Ah!’ agar Al-Hasan memuntahkannya. Lalu beliau bersabda, ‘Tidakkah kamu merasa bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu pernah diberi hidangan oleh pelayannya, lalu beliau memakannya. Pelayan itu lalu mengatakan, “Apakah Anda tahu apa itu? Aku pernah berpura-pura menjadi dukun untuk seseorang pada masa Jahiliyah, padahal aku tidak mengetahui perdukunan, hanya saja aku menipunya. Orang itu mendatangiku dan memberiku imbalan atas itu, dan imbalan itu sudah jadi yang Anda makan tadi.” Abu Bakar lalu segera memasukkan tangannya ke dalam mulut hingga memuntahkan seluruh isi perutnya.

وهذا الصدِّيقُ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- يَجيئُهُ غُلامُهُ بشيءٍ فيأكلُه، فيقولُ الغلامُ: أتدرِي ما هُوَ؟ تكهَّنتُ في الجاهليَّةِ لإنسانٍ، وما أُحسِنُ الكِهانة، لكني خَدَعتُهُ، فَلقِيَني فأعطانِي بذلك، فهذا الذي أكلتَ. فأدخلَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- يدَه في فمِه، فقاءَ كلَّ شيءٍ في بطنِه.

وفي روايةٍ أنه قال: “لو لم تخرُج إلا مع نَفْسِي لأَخْرَجتُها، اللهم إني أعتذرُ إليك مما حمَلَتِ العُروقُ وخَالطَ الأمعاء”(أخرجه البخاري).

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar mengatakan, “Seandainya makanan itu tidak dapat keluar kecuali jika nyawaku juga ikut keluar, pasti aku akan mengeluarkannya. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau atas makanan yang sudah terbawa oleh urat-urat dan dicerna oleh usus.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).

وهذا عمرُ بنُ عبدِالعزيزَ -رحمه الله- رأى ابنَهُ يَأخُذُ تُفاحةً مِنْ تُفَّاحٍ يَقسِمُهُ بَينَ المُسلمينَ فَانتَزَعَهَا مِنْهُ، فَبَكَى الولدُ وَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ، فَلَمَّا عَاتَبَت زَوجَهَا عَلَى ذَلِكَ قال: “واللهِ لَقَدِ انتزَعتُها وَكَأَنِّي أَنتَزِعُهَا مِنْ قَلبِي، وَلَكِنِّي كَرِهتُ أَنْ أُضِيعَ نَفسِي عِندَ اللهِ -عزَّ وَجَلَّ- بِتُفَاحَةٍ مِنْ فَيءِ المُسلمينَ”.

وتِلكَ امرأةٌ صالحةٌ تُوصِيِ زوجَها وهو خارجٌ لِكَسبِ الرزقِ فتقولُ: “يا هذا! اتقِ اللهَ في رِزقِنا؛ فإننا نصبِرُ على الجوع ولا نصبِرُ على النار”.

Lalu ada kisah Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah yang melihat anaknya mengambil satu buah apel yang akan dibagikan kepada kaum Muslimin. Umar lalu mengambil apel itu dari anaknya, sehingga anak itu menangis dan pergi ke ibunya. Setelah sang istri mencela Umar, beliau berkata, “Demi Allah, aku mengambil apel itu darinya seakan-akan aku mengambilnya dari hatiku. Hanya saja, aku tidak ingin membinasakan diriku di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala gara-gara satu buah apel dari harta kaum Muslimin.”

Ada juga seorang wanita shalihah yang berpesan kepada suaminya saat hendak keluar rumah untuk mencari nafkah, “Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam mencari rezeki untuk kami, karena kami dapat bertahan pada kelaparan, tapi kami tidak akan mampu bertahan pada neraka!”

هكذا يتورَّعُ المؤمنون؛ صيانةً لدينِهم، وتقوَىً لربِّهم، وبُعدًا عن الشُّبُهات، فضلا عن المحرمات.

فكيف بمن يَعمَدُ إلى الحرامِ يملأُ به جوفَه وجوفَ أهلِه والعياذُ بالله؟!

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ”.

Demikianlah kaum Mukminin bersikap warak, menjaga agama mereka, bertakwa kepada Tuhan mereka, menjauhi perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara haram.

Bagaimanakah keadaan orang yang sengaja mencari yang haram, mengisi perutnya dan perut keluarganya dengan yang haram?! Na’udzubillah!

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“Akan datang suatu zaman kepada manusia, tidak peduli lagi seseorang terhadap apa yang dia ambil, apakah dari hal yang halal atau yang haram.”

أيها المؤمنون..

أرأيتم ذلك الرجلَ الذي ذكرهُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال عنه: “يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا رَبِّ يا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ”.

لقد استجمع هذا الرجلُ من صفاتِ التذلُّلِ والمسكنة، والحاجةِ والفاقة، ما يدعوا إلى رِثَاءِ حالِه، ويؤكدُ شدَّةَ افتقارِه، ويؤهلُّهُ لاستجابةِ دعوتِه، فقد طالَ عليه السفرُ، وتغرَّبت به الديارُ..، ولكنَّه قطعَ صلتَهُ بالله، وحرَمَ نفسَهُ من مَدَدِ خالِقِهِ ومولاه، فلا يكادُ يُجابُ دعاؤه؛ لأنَّه أكَلَ الحرامَ، وشَرِبَ الحرام، واكتسى مِنَ الحرام، ونبتَ لحمُهُ مِنَ الحرام، فرُدَّتْ يداهُ خائبتين، وأيُّ لحمٍ نَبَتَ مِن سُحتٍ -أي حرام- فالنارُ أولى به. -نسأل الله العافية-.

Wahai kaum Mukminin!

Bagaimana menurutmu orang yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam melalui sabda beliau, “(Ada orang) yang melakukan perjalanan panjang, hingga rambutnya kusam berdebu, ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, ‘Ya Tuhanku! Ya Tuhanku!’ Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mendapatkan asupan nutrisi dari hal yang haram. Bagaimana mungkin ia akan dikabulkan?!”

Padahal, telah terkumpul pada orang tersebut ciri-ciri ketundukan, kekhusyukan, kebutuhan, dan kemiskinan yang membuat keadaannya tampak begitu memprihatinkan, menegaskan betapa besar keterhimpitannya, dan membuatnya layak untuk dikabulkan doanya, dia telah melakukan perjalanan panjang dan jauh dari tempat tinggal.

Hanya saja, dia telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menghalangi dirinya sendiri dari pertolongan Sang Pencipta dan Pelindungnya, sehingga doanya hampir mustahil dikabulkan. Semua itu, karena dia memakan makanan haram, minum minuman haram, memakai pakaian haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, sehingga kedua tangannya kembali dengan tangan kosong.

Sungguh daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala keselamatan.

أيها المؤمنون..

عليكم بتحرِّي الرزقِ الحلال، والبعدِ عن الحرامِ والمشتبِهِ؛ ليَسلَمَ لكم دينُكُم وتُحفظَ أعراضُكُم..

اِحفظوا حقوقَ الناس، وأَنجِزوا أعمالَهم، وأوفوا بالعقودِ والعهود.

واجتنبوا الغشَّ بجميع أنواعه وحالاتِه، فقد قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : “من غشَّنا فليسَ مِنَّا”.

فالذي يبيعُ البضائعَ المُقلَّدَةَ على أنها أصليّة؛ فقد غشَّنا.

والذي يجعلُ طيِّبَ الطعامِ في الأعلى، ورديئَهُ في الأسفل؛ فقد غشّنا.

احذروا الرِّشوةَ فقد لعَنَ رسول الله الراشي والمرتشي.

Wahai kaum Mukminin!

Kalian harus mencari rezeki yang halal, dan menjauhi perkara haram dan syubhat, agar agama kalian selamat dan kehormatan kalian terjaga.

Jagalah hak-hak orang lain, selesaikanlah pekerjaan dari orang lain, dan tepatilah kontrak dan perjanjian! Jauhilah penipuan dengan segala jenis dan bentuknya, karena Nabi telah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan dari kami.”

Orang yang menjual barang tiruan dan mengatakan itu asli, maka dia telah menipu kami. Orang yang menampilkan makanan yang bagus di bagian atas dan makanan yang jelek di bagian bawah (lalu menjual yang jelek kepada pembeli yang telah terkecoh dengan tampilan yang bagus), maka dia telah menipu kami.

احذروا الرِّبا قليلَهُ وكثيرَه، فقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]

احذروا أكلَ أموالِ اليتامى، فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]

احذروا تطفيفَ المكاييلِ والموازين، يقول الله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 1 – 3]

احذروا ظُلمَ الناسِ وأكلِ أموالِهم بالباطل، يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

Hindarilah juga suap menyuap, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.

Hindari juga riba, baik itu sedikit atau banyak, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Hindari juga memakan harta anak yatim, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An-Nisa: 10).

Hindarilah mengurangi takaran dan timbangan, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Hindarilah menzalimi orang lain dan memakan harta mereka dengan cara yang tidak dibenarkan, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).” (QS. An-Nisa: 29).

ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ (أي: بالحَلِفِ كَذِبًا)، فقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ له النَّارَ، وَحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ”، فَقالَ له رَجُلٌ: وإنْ كانَ شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: “وإنْ قَضِيبًا مِن أَرَاك”.

احذروا المماطلةَ في سدادِ الدِّيُون؛ فهو ظُلمٌ وعُدوان، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ”.

احذروا تأخيرَ أجورِ العُمَّالِ والموظفين، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أَعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يَجُفَّ عرقُهُ”

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ (أي: بالحَلِفِ كَذِبًا)، فقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ له النَّارَ، وَحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ فَقالَ له رَجُلٌ: وإنْ كانَ شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: وإنْ قَضِيبًا مِن أَرَاك

“Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah dustanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala wajibkan baginya untuk masuk neraka dan haramkan dari surga.” Lalu ada seorang lelaki yang bertanya, “Meskipun itu hanya sesuatu yang remeh, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Meski hanya sebatang kayu siwak.”

Hindarilah menunda-nunda pembayaran utang, karena itu merupakan suatu kezaliman. Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Siapa yang mengambil (utang) dari harta orang lain dengan keinginan untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menolongnya untuk membayarnya, dan siapa yang mengambil (utang) itu dengan keinginan untuk menghabiskannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menghabiskannya.”

Hindarilah terlambat membayar upah pekerja dan karyawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ

“Bayarlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.”

عباد الله..

إنَّ تحرِّي أكلَ الحلالِ، والبُعدَ عنِ الحرامِ والمُشتَبِه، مِن أعظمِ الخِصالِ التي يتحلَّى بها المؤمن.

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صِدْقُ الحديثِ، و حِفْظُ الأمانةِ، و حُسْنُ الخُلقِ، وعفَّةُ مَطْعَمٍ” أي: التزامُ الحَلالِ في المَأْكلِ والمَشْربِ.

اللهم اكفِنا بحلالك عن حرامك، وأغنِنَا بفضلك عمّن سواك.. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه..

Wahai hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala!

Berusaha memakan yang halal, dan menghindari yang haram dan syubhat merupakan salah satu sifat paling agung yang dimiliki orang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَحِفْظُ الْأَمَانَة، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَعِفَّةُ مَطْعَم

“Ada empat perkara yang jika itu ada pada dirimu, maka tidak masalah jika dunia luput darimu: (1) jujur dalam berucap, (2) menjaga amanah, (3) akhlak yang baik, (4) dan menjaga diri dalam urusan makanan.” Yakni konsisten dengan yang halal dalam urusan makan dan minumnya.

Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal daripada yang haram dan cukupkanlah kami dengan karunia-Mu dari selain Engkau.

Demikianlah yang saya sampaikan. Saya memohon ampun bagi kita semua.

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi yang terakhir, dan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

أما بعدُ، أيها المؤمنون..

يقول الإمامُ ابنُ القيِّم: (والظُّلمُ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ له دواوينُ ثلاثة: ديوانٌ لا يغفرُ الله منه شيئًا، وهو الشركُ به؛ فإنَّ اللهَ لا يغفرُ أن يُشْرَك به.

وديوانٌ لا يتركُ اللهُ تعالى منهُ شيئًا، وهو ظُلمُ العبادِ بعضُهم بعضًا؛ فإن اللهَ تعالى يستوفيهِ كلَّه.

وديوان لا يعبأُ الله به شيئًا، وهو ظُلمُ العبدِ نفسَهُ بينَهُ وبينَ ربِّهِ عزَّ وجلَّ، فإن هذا الديوانَ أخفُّ الدواوينِ وأسرعُهَا مَحوًا؛ فإنهُ يُمحى بالتوبة والاستغفار، والحسناتِ الماحيةِ، والمصائبِ المُكَفِّرةِ، ونحوِ ذلك. بخلافِ ديوانِ الشركِ؛ فإنه لا يُمحى إلا بالتوحيد. وديوانِ المظالمِ لا يُمحى إلا بالخروجِ منها إلى أربابِها واستحلالِهم منها) انتهى كلامُهُ رحمه الله.

Amma ba’du:

Wahai kaum Mukminin! Imam Ibnu Al-Qayyim berkata:

“Kezaliman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada Hari Kiamat terbagi menjadi tiga bagian:

(1) bagian yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yaitu kezaliman yang berupa syirik kepada-Nya, karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak mengampuni dosa syirik.

(2) Bagian yang tidak akan diabaikan sedikitpun oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yaitu kezaliman sesama hamba, Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberi semua balasannya.

(3) Bagian yang diabaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yaitu kezaliman seorang hamba antara dirinya dengan AllahSubhanahu Wa Ta’ala, ini adalah bagian yang paling ringan dan mudah diampuni, ini dapat terhapus dengan tobat, istighfar, amal kebaikan, musibah yang menimpa, dan lain sebagainya.

Lain halnya dengan syirik, yang tidak akan dihapus kecuali dengan kembali mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan kezaliman sesama manusia tidak akan dihapus kecuali dengan berhenti melakukannya serta mengembalikan hak kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.”

أيها المؤمنون..

اعلموا -رحمكم الله- أنَّ بابَ التوبةِ مفتوحٌ لكلِّ من عصى اللهَ إذا توفرت شروطُها، يقول اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 110] ويقول تعالى: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 39].

Wahai kaum Mukminin!

Ketahuilah bahwa pintu tobat terbuka bagi setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, selagi syarat-syaratnya terpenuhi, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, niscaya akan mendapati Allah Subhanahu Wa Ta’ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 110). Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 39).

وشروطُ التوبةِ كما ذكرها العلماء:

♦ أن يُقلِعَ عن الذنب.

♦ وأن يندمَ على ما قد مضى.

♦ وأن يَعزِمَ في على ألا يعود إليه في المستقبل.

♦ وإذا كان الأمرُ يتعلقُ بحقوقِ الناسِ، سواءً بأموالِهم، أو أعراضِهم، أو أبدانِهم، فعليه أن يطلبَ المُسامَحةَ مِمَّن له عليه حَق، أو يؤدي الحُقُوقَ إلى أهلها.

Syarat-syarat tobat sebagaimana yang disebutkan para ulama adalah:

Berhenti dari dosa itu Menyesali atas dosa yang telah diperbuat Bertekad untuk tidak kembali melakukannya di masa depan Apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, baik itu berupa harta, kehormatan, atau badan, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang punya hak mengembalikan hak tersebut.

نسأل الله تعالى أن يُعيذَنا من الظلم بشتى أنواعِه، وأن يجعلنا ممن سَلِمَ المسلمون من لِسانِهِ ويَدِه.

ثم صلوا وسلِّموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه

Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar melindungi kita dari kezaliman dengan berbagai jenisnya dan menjadikan kita termasuk orang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu kaum Muslimin.

Ucapkanlah salawat dan salam kepada sosok yang kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk bersalawat kepadanya.

Sumber:

https://www.alukah.net/sharia/0/143337/الكسب-الطيب-والكسب-المحرم-خطبة/

Sumber artikel PDF

Related