Adab-Adab dan Kewajiban-Kewajiban Karyawan (Bagian 1)

أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف

Dr. Mahmud bin Ahmad ad-Dosari

د. محمود بن أحمد الدوسري

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَالْمُوَظَّفُ أَوِ الْعَامِلُ: هُوَ مَنْ وَظَّفَتْهُ الدَّوْلَةُ، أَوِ الشَّرِكَةُ، أَوِ الْمُؤَسَّسَةُ فِي وَظِيفَةٍ مَا؛ لِقَضَاءِ خِدْمَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَأَدَاءِ مُهِمَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فِي زَمَنٍ مُحَدَّدٍ[انظر: موسوعة الأخلاق، (ص449)].

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah yang mulia, dan kepada keluarga serta seluruh sahabat beliau. Amma ba’du.

Karyawan atau pegawai adalah orang yang dipekerjakan oleh negara, perusahaan, atau yayasan dalam suatu pekerjaan tertentu, untuk menunaikan pelayanan yang telah disepakati atau mengerjakan tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. (Lihat: Kitab Mausu’ah Al-Akhlaq hlm. 449).

وَ(الْوَظِيفَةُ مَسْؤُولِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَهَا أَخْلَاقِيَّاتٌ، وَقِيَمٌ وَأَدَبِيَّاتٌ، وَضَوَابِطُ سُلُوكِيَّةٌ، يَجِبُ عَلَى الْمُوَظَّفِ أَنْ يَتَحَلَّى وَيَلْتَزِمَ بِهَا؛ لِيَزْدَادَ إِتْقَانًا لِعَمَلِهِ، وَسُمُوًّا فِي تَعَامُلِهِ، وَانْضِبَاطًا فِي أَدَائِهِ، وَوَلَاءً لِوَظِيفَتِهِ، وَشَحْذًا لِهِمَّتِهِ وَطَاقَتِهِ، وَأَدَاءً لِلْأَمَانَةِ الَّتِي اؤْتُمِنَ عَلَيْهَا)[أخلاقيات الوظيفة في شريعة الإسلام، ناصر البلوشي (ص 6)].

Pekerjaan merupakan tanggung jawab besar, ia memiliki, tata krama, adab-adab, nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah moralitas yang wajib ditunaikan oleh pegawai dan dijadikan pegangan, agar menambah profesionalisme dalam pekerjaannya, keunggulan dalam interaksinya, keteraturan dalam pelaksanaan tugasnya, loyalitas dalam pekerjaannya, dan pelecut bagi semangat dan energinya, serta penuntasan amanah yang diembannya. (Kitab Akhlaqiyyat Al-Wazhifah Fi Syari’ah Al-Islam karya Nashir Al-Balusyi, hlm. 6).

عِبَادَ اللَّهِ.. وَمِنْ أَهَمِّ أَخْلَاقِيَّاتِ الْوَظِيفَةِ وَوَاجِبَاتِ الْمُوَظَّفِ:

1- مُرَاقَبَةُ اللَّهِ فِي الْعَمَلِ: الْمُرَاقَبَةُ: هِيَ (دَوَامُ عِلْمِ الْعَبْدِ وَتَيَقُّنِهِ بِاطِّلَاعِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ)[مدارج السالكين، (2/ 305)]. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الْحَدِيدِ: 4]. وَمِنْ تَعْرِيفِ الْإِحْسَانِ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. فَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يُرَاقِبُ رَبَّهُ فِي أَدَاءِ عَمَلِهِ.

Wahai para hamba Allah!

Di antara adab dan kewajiban karyawan yang paling penting adalah sebagai berikut.

Menghadirkan sikap muraqabah ketika bekerja

Muraqabah adalah keyakinan seorang hamba yang selalu hadir bahwa Allah Maha Melihat dirinya lahir dan batin. (Kitab Madarij As-Salikin jilid 2 hlm. 305). Allah Ta’ala berfirman:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dia (Allah) bersamamu di mana saja kamu berada” (QS. Al-Hadid: 4). Sebagaimana juga definisi dari ihsan, yaitu, “Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Orang berakal adalah orang yang senantiasa merasakan pengawasan Tuhannya dalam menjalankan pekerjaannya.

2- الصِّدْقُ مَعَ الزُّمَلَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَالْعُمَلَاءِ: فَمِنْ صِفَاتِ الْمُوَظَّفِ النَّاجِحِ: أَنْ يَكُونَ صَادِقًا مَعَ زُمَلَائِهِ وَرُؤَسَائِهِ وَالْمُرَاجِعِينَ، وَلَا يَتَسَاهَلُ بِالْكَذِبِ عَلَيْهِمْ[انظر: أخلاقيات الموظف في شريعة الإسلام، (ص25)]؛ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، وَرُبَّمَا فَقَدَ النَّاسُ ثِقَتَهُمْ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التَّوْبَةِ: 119]؛ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Bersikap jujur dengan teman kerja, atasan, dan bawahan

Di antara sifat pegawai yang sukses adalah punya sifat jujur terhadap teman kerja, atasan, dan bawahannya, tidak menganggap remeh kebohongan terhadap mereka. (Lihat: Kitab Akhlaqiyyat Al-Wazhifah Fi Syari’ah Al-Islam hlm. 25).

Bohong adalah perkara haram dan termasuk sifat orang-orang munafik. Bisa jadi orang lain akan kehilangan kepercayaan terhadapnya. Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing kepada surga, dan seseorang yang berusaha selalu jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada keburukan, dan keburukan itu akan menuntun kepada neraka, dan seseorang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3- إِتْقَانُ الْعَمَلِ: وَأَدَاءُ الْمَهَامِّ وَالْمَسْؤُولِيَّاتِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي وَافَقَ عَلَيْهَا فِي عَقْدِ الْعَمَلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الْكَهْفِ: 30]. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا ‌أَنْ ‌يُتْقِنَهُ» حَسَنٌ – رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.

Bekerja dengan profesional

Bekerja dengan profesional, menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta memenuhi setiap perjanjian dan syarat yang telah ia sepakati pada kontrak kerja. Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلً

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.” (QS. Al-Kahfi: 30).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا ‌أَنْ ‌يُتْقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu amalan, ia melakukannya dengan baik.” (Hadis hasan, Diriwayatkan oleh Abu Ya’la).

4- الْمُحَافَظَةُ عَلَى وَقْتِ الْوَظِيفَةِ: بِتَحْدِيدِ الْأَوْلَوِيَّاتِ، وَتَرْتِيبِ الْأَعْمَالِ؛ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَإِنْجَازِ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْمَوَاعِيدِ الْمُحَدَّدَةِ، وَلَا يُؤَجِّلُ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ دُونَ مُبَرِّرٍ سَائِغٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَا يَنْشَغِلُ بِعَمَلٍ آخَرَ أَثْنَاءَ وَقْتِ الْعَمَلِ؛ كَمُمَارَسَةِ الْأَنْشِطَةِ التِّجَارِيَّةِ، أَوْ قَضَاءِ الْمَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ بِدُونِ إِذْنٍ.

Memanfaatkan waktu kerja sebaik mungkin

Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan prioritas dan menyusun pekerjaan-pekerjaan dengan rapi, yang lebih penting harus didahulukan, dan menyelesaikan setiap pekerjaan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak menunda pekerjaan hari ini untuk hari esok tanpa alasan yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Ada dua kenikmatan yang banyak orang tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari).

Janganlah ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain pada masa kerja, seperti melakukan bisnis pribadi atau menyelesaikan keperluan pribadi tanpa izin.

5- الِاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ: الْمُوَظَّفُ الْمُجْتَهِدُ لَيْسَ عِنْدَهُ كَسَلٌ أَوْ مَلَلٌ، هِمَّتُهُ عَالِيَةٌ، وَدَأَبُهُ الْمُبَادَرَةُ وَالنَّشَاطُ فِي عَمَلِهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، فَالتَّثَاقُلُ وَالتَّرَاخِي عَنْ أَدَاءِ وَاجِبَاتِ الْوَظِيفَةِ – مَعَ الْقُدْرَةِ – مَذَمَّةٌ، وَعَيْبٌ كَبِيرٌ، قَالَ الْمُتَنَبِّي:

وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ[ديوان المتنبي، (ص476)]

Penuh kesungguhan dalam bekerja

Pegawai yang sungguh-sungguh tidak akan merasa malas atau bosan, semangatnya selalu tinggi, kebiasaannya selalu bersegera dan antusias dalam menunaikan tugasnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Ta’ala dari rasa lemah dan malas. Bermalas-malasan dan menunda-nunda penunaian tugas pekerjaan —padahal ia mampu— adalah sesuatu yang tercela dan aib yang besar. Al-Mutanabbi berkata:

وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

Saya tidak pernah melihat aib yang dimiliki manusia

melebihi kekurangan yang dimiliki orang yang sebenarnya mampu untuk sempurna.

(Kitab Diwan al-Mutanabbi hlm. 476).

6- الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ: وَالْحَذَرُ مِنْ هَدْرِ مَوَارِدِ وَمُمْتَلَكَاتِ الْوِزَارَةِ، أَوِ الْمُؤَسَّسَةِ، أَوِ الشَّرِكَةِ، وَإِسَاءَةِ اسْتِخْدَامِهَا، أَوِ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِمَصَالِحَ شَخْصِيَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ أَيْضًا: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ[الغُلُول: الْخِيَانَةُ فِي المَغْنَم، والسَّرِقَة مِنَ الغَنِيمة قَبْلَ القِسْمة، ‌وكلُّ ‌مَنْ ‌خَانَ ‌فِي ‌شَيْءٍ ‌خُفْيَةً فَقَدْ غَلَّ. انظر: النهاية، (3/ 380)]» صَحِيحٌ – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Menjaga keuangan dan inventaris tempat bekerja

Hendaklah berhati-hati dalam menggunakan sumber daya dan inventaris kementerian, yayasan, atau perusahaan tempat bekerja, tidak lalai dalam penggunaannya atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

وَاللَّهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Demi Allah! Tidaklah ada seseorang dari kalian yang mengambil suatu harta (orang lain) dengan cara yang tidak benar, melainkan ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam keadaan membawa harta itu pada Hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, dan kami telah memberinya upah, maka apa yang ia ambil darinya selain upah itu adalah penyelewengan harta.” (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Setiap umat memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta.” (Hadits shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).

7- كَتْمُ أَسْرَارِ الْعَمَلِ: مِنْ مَعْلُومَاتٍ، وَوَثَائِقَ، وَمُسْتَنَدَاتٍ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَاتِ الَّتِي ائْتُمِنَ عَلَيْهَا الْمُوَظَّفُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى إِفْشَائِهَا فَسَادٌ كَبِيرٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [الْمَعَارِجِ: 32]. وَكَشْفُ أَسْرَارِ الْعَمَلِ خِيَانَةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْمُنَافِقُ «إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Menjaga rahasia tempat bekerja

Merahasiakan informasi-informasi, dokumen-dokumen, dan surat-surat. Ini merupakan salah satu amanah terbesar yang dipikul oleh seorang pegawai. Pembocoran rahasia-rahasia ini akan mengakibatkan kerusakan besar. Allah Ta’ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (QS. Al-Ma’arij: 32).

Membocorkan rahasia tempat bekerja merupakan pengkhianatan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak punya keimanan orang yang tidak punya sifat amanah! Dan tidak punya agama orang yang tidak punya ketepatan terhadap janji.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad).

Dan di antara sifat orang munafik:

إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ

“Apabila ia diberi amanah, ia berkhianat.” (HR. Al-Bukhari).

8- عَدَمُ الْغِيَابِ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ قَانُونِيٍّ: فَلَا يَجُوزُ لِمُوَظَّفٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ بَدْءِ وَقْتِ الْعَمَلِ، وَلَا أَنْ يَخْرُجَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ، وَلَا أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ مُقَابِلًا مِنَ الْمَالِ، وَلَكِنْ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُرُوجِ، وَاسْتَأْذَنَ حَسَبَ النِّظَامِ، وَلَمْ يَتَعَطَّلِ الْعَمَلُ بِخُرُوجِهِ؛ فَلَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ[انظر: فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى، (15/ 151)].

Tidak mangkir kerja tanpa alasan yang sesuai aturan

Tidak boleh bagi pegawai atau karyawan untuk terlambat masuk kerja, meninggalkan tempat kerja pada jam kerja, dan pulang sebelum jam kerja selesai, karena ia mendapat gaji atau upah atas waktu yang telah ia kerahkan. Namun, apabila hal yang mengharuskannya untuk meninggalkan tempat kerja, dan ia meminta izin sesuai aturan, serta pekerjaan tidak terhambat karena kepergiannya, maka itu tidak mengapa. (Lihat: Kitab Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah oleh komite pertama, jilid 15 hlm. 151).

9- الْحَذَرُ مِنَ الرَّشَاوَى وَالْأُعْطِيَاتِ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الْوَظِيفَةَ مَطِيَّةً لِنَيْلِ الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ؛ بِالتَّحَايُلِ، أَوِ النَّهْبِ، أَوِ الرِّشْوَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ أَحْمَدُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ سَائِرِ الْهَدَايَا الْمُبَاحَةِ، وَإِنَّمَا يُهْدَى إِلَيْهِ لِلْمُحَابَاةِ، وَلِيُخَفِّفَ عَنِ الْمُهْدِي، وَيُسَوِّغَ لَهُ بَعْضَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَهُوَ خِيَانَةٌ مِنْهُ، وَبَخْسٌ لِلْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَهْلِهِ)[معالم السنن، (3/ 8)].

Menghindari suap dan gratifikasi

Pegawai tidak boleh menerima pemberian demi kepentingan pribadinya dengan cara penggelapan dana, korupsi, atau suap. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

“Hadiah-hadiah untuk para pegawai adalah gratifikasi.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad).

Al-Khattabi rahimahullah berkata, “Hadiah-hadiah untuk pegawai (gratifikasi) itu haram, karena cara mendapatkannya tidak seperti cara mendapatkan hadiah-hadiah yang dibolehkan pada umumnya. Gratifikasi itu diberikan untuk menarik sifat pilih kasihnya, meringankan tanggungan yang harus ditunaikan oleh pemberi gratifikasi, dan menghindarkan beberapa kewajiban yang harus dikerjakannya. Ia merupakan bentuk pengkhianatan, dan pengurangan hak yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.” (Kitab Ma’alim As-Sunan jilid 3, hlm. 8).

