Memulai Usaha Rumahan- Bagian 2

Bekerja dari rumah memberikan ide yang segar dan menarik bagi mereka yang ingin menjadi bos bagi dirinya. Sebuah usaha rumahan tidak terbatas pada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dimanapun atau mereka yang tidak dapat meninggalkan rumah karena beberapa alasan. Ini merupakan ide yang dapat diterima orang dipenjuru dunia yang ingin melakukan sesuatu sendiri dan mereka yang ingin menghindari ritme dari jam 9 hingga jam 5 serta ingin menghasilkan lebih dari sekedar gaji.

Banyak orang yang berhenti dari pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan memulai membuka usaha rumahan. Dengan memulai usaha sendiri akan memberikan kepuasan, namun diperlukan kerja keras, komitmen, dukungan keluarga dan dedikasi yang tinggi. Bekerja dari rumah juga berarti menghabiskan waktu yang lebih panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada banyak ide yang akan membantu anda memulai usaha rumahan.

Bisnis rumahan dibagi menjadi tiga kategori: jasa, manufaktur, dan penjualan langsung. Untuk bidang jasa, anda bisa tinggal dirumah dan menulis artikel, melakukan riset, dan menerbitkan karya anda. Jika anda berbakat menulis dan tidak suka bekerja sebagai karyawan, maka anda dapat bekerja sebagai penulis lepas atau melakukan riset untuk perusahaan atau penyedia katering atau jasa perawatan dsb.

Manufacturing

Wanita yang ingin melakukan sesuatu dan pada saat yang bersamaan ingin mengasuh anak-anaknya sepulang sekolah dapat menghasilkan sesuatu seperti membuat kue, roti, dsb . Bisa juga mengirim resep ke internet dan memberikan komisi bagi mereka yang membantu menjual produknya.

Penjualan Langsung

Kategori ketiga adalah penjualan langsung dimana seseorang dipekerjakan dengan memberikan komisi dan harus menjual barang yang dihasilkan oleh orang lain. Item yang beragam mulai kosmetik, makanan, sampai obat-obatan dan masih banyak lagi. Perusahaan yang mempekerjakan anda akan menentukan bagaimana anda menjual produk mereka. Kegiatan ini cocok bagi mereka yang ingin memulai usaha dari rumah tapi pada saat yang bersamaan tidak mau terikat.

Memulai usaha rumahan tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan kesabaran dan perencaan yang matang. Anda harus memikirkan apa yang paling tepat bagi anda sehingga anda merasa nyaman. Perencaaan yang matang dan penentuan akan mengarah pada keberhasilan bisnis rumahan anda, bukan hanya berarti pembuktian jati diri anda, namun juga kehidupan yang seimbang dan menghabiskan lebih banyakwaktu dengan keluarga dan teman. Karena tidak ada jadwal kerja, bos, politik kantor didalam bisnis rumahan , maka anda memiliki waktu untuk mengendalikan kehidupan pribadi anda. So, jika anda ingin menjadi bos untuk diri anda sendiri dan membuat hasrat atau hobi menjadi bisnis yang menghasilkan, maka bisnis rumahan adalah pilihan yang tepat untuk anda.

Oleh: Tony Jacowski

Tony Jacowski adalah analis Journal MBA. Aveta Solution”s Six Sigma Online memberikan jasa pelatihan six sigma online dan kelas sertifikasi six sigma.

Sumber: authorpalace.com

Diterjemahkan oleh : Iin – Tim PengusahaMuslim.com