Memulai Bisnis dari Pendidikan

Anda dapat memulai bisnis dengan pendidikan Anda dan ketika masih kuliah.

Oleh Prof. Dr. M. Suyanto, MM

Banyak yang mengeluh tidak ada peluang lagi untuk membuka bisnis. Ini keluhan klasik yang tidak boleh kita dengar lagi. Padahal sesungguhnya untuk memulai bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pendidikan kita.

Pendikan merupakan tindakan atau pengalaman yang berpengaruh terhadap perkembangan pikiran, karakter dan kemampuan fisik individu. Pendidikan didefinisiakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Jerry Yang dan David Filo, pendiri Yahoo memulai bisnisnya menggunakan pendidikannya. Mereka mahasiswa Stanford University. Yahoo dimulai dari bagian belakang lapangan parkir ini. Sekarang berkembang pesat.

Jerry Yang dan David Filo memulai bisnisnya dari kecil dan sederhana. Jerry Yang menggambarkan penemuan Yahoo sebagai “kecelakaan” ketika ia dan Filo menyelesaikan tesisnya. Yang dan Filo memulai Yahoo sebelum menamatkan kuliahnya. Mereka memulai bisnis dengan me-listing beberapa situs web yang mereka sukai dan menulis beberapa perangkat lunak yang memungkinkan sebuah situs web mendapatkan situs web lain yang akan diletakkan pada web yang disebut portal.

Pada saat didirikan, 1994, namanya Terry’s Guide To The World Wide Web. Ketika mengetahui situs mereka dikunjungi orang-orang dari 90 negara, mereka spontan mengucapkan “Yahoo”. Kata ini kemudian dipakai untuk nama perusahaan mereka. Pada 1999 Yahoo mencapai status bintang. Pemasukan bersih berlipat empat pada kuartal IV sebesar 57,6 juta dolar AS, ketika pendapatan melompat dari 91 juta dolar menjadi 201 juta dolar. Akhirnya Yahoo merupakan portal terbaik pada 2002.

Kiichiro Toyoda adalah putra pendiri perusahaan Toyoda Spinning & Weaving Co yang bergerak di bidang perkakas tenun otomatis. Setelah menyelesaikan studi teknik mesin, ia memutuskan untuk memulai bisnis dengan mengubah perusahaan itu menjadi produsen mobil dan mengubah namanya dari Toyoda menjadi Toyota pada 1936.

Kiichiro Toyoda menjadi Presiden Direktur perusahaan Toyota sampai 1950. Mobil pertama yang dibuat adalah Model AA, kemudian Model Crown. Kantor di luar negeri pertamanya ada di Taiwan dan kemudian di Arab Saudi.

Perusahaan itu mulai memproduksi truk-truk forklift (bak/gandengan), yang menjadikan produsen truk nomor satu di dunia. Truk-truk mereka masuk pasar Amerika pada 1958 dan Inggris pada 1965. Tetapi Model Crown gagal memasuki Amerika karena mobil itu didesain untuk pasar Jepang. Tidak didesain untuk jalan-jalan bebas hambatan di Amerika. Akhirnya Toyota membuat Corolla pada 1968 dan meraih sukses dan menggeser Volkswagen sebagai mobil impor nomor satu di Amerika. Bahkan menembus jantung kota Amerika dengan menggandeng General Motors untuk membuat mobil-mobil Toyota di Amerika. Camry merupakan mobil dengan penjualan tersukses di Amerika pada 1997.

Toyota sekarang merambah bisnis ke bidang lain. Yaitu pelayanan keuangan, telekomunikasi, perumahan, mesin-mesin angkatan laut, kapal-kapal rekreasi, distribusi bagian-bagian dan pelayanan penerbangan. Sekarang Toyota pembuat mobil nomor tiga di dunia setelah General Motor dan Ford. Toyota menjual 5 juta kendaraan per tahun.

Pierre Omidyar memulai bisnisnya dengan gelar ilmu komputernya. Ia tertarik pengembangan teknologi yang berbeda untuk produk konsumen. Ia mencintai ide yang dapat mengambil konsep dengan segala cara melalui penyerahan produk kepada konsumen, memperlihatkan reaksi mereka dan kemudian memodifikasinya.

Internet memberikan Anda tempat untuk mengerjakan itu. Ini karena Anda dapat mempublikasikan perangkat lunak secara cepat. Anda dapat memperoleh reaksi konsumen Anda secara cepat. Anda pun mengetahui jika melakukan kesalahan secara cepat pula.

Omidyar berfikir bagaimana peserta lelang di Paris tidak usah ke Paris. Cukup di rumahnya atau di kantor masing-masing. Akhirnya Omidyar mendirikan perusahaan lelang di Internet dengan nama eBay pada 1995.

Sebelum mendirikan eBay, Omidyar bersama kawannya mendirikan eSharp yang memberikan pengalaman sebagai entrepreneur. eBay merupakan perusahaan yang mengandalkan kepercayaan. Bayangkan! Orang mau membayar apa yang dilelangkan dengan hanya melihat fotonya saja. Tanpa kepercayaan, perusahaan ini tidak akan berjalan.

Pemasukan bersihnya yang lebih dari tiga kali lelang mencapai 1,35 juta dolar AS pada kuartal III/1999, dengan penjualan meningkat sampai 58,5 juta dolar. Yang melakukan registrasi pada situs eBay meningkat dari 5,6 juta menjadi 7,7 juta dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan meningkat 1,3 juta dolar dalam periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai penjulan barang pada situs web melompat dari 195 juta dolar menjadi 741 juta dolar. eBay merupakan perusahaan lelang terbaik di Internet pada 2002 versi majalah Yahoo!

“Tentang apa yang membuat Anda hebat. Apa yang memisahkan Anda dan sejarah yang menjadikan saya sebagai entrepreneur,” kata Anita Roddick. Dengan sejarah ia mencintai lingkungan yang akhirnya membuat konsep “alamiah”. Membuat ramuan-ramuan murni, tidak melakukan tes terhadap binatang dan ramah terhadap lingkungan maupun penduduk asli tempat ramuan-ramuan itu berasal. Dengan hampir sama sekali tidak beriklan tetapi dengan publisitas yang sangat pasif, The Body Shop telah menjadi salah satu legenda merek dunia.

Ir. Ciputra memulai bisnis dengan pendidikannya di bidang arsitektur dan property—ia alumnus jurusan Arsitektur ITB 1960. Ciputra sekarang Presiden Direktur PT. Ciputra Development dan Presiden Komisaris PT. Jaya Realty dan yang dinobatkan sebagai CEO publik terbaik 1997 versi majalah Swa.

Setelah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen, saya bersama kawan-kawan mendirikan Program Master of Business Administration bekerjasama dengan West Coast Institute of Management and Technology Australia, kemudian Warnbrough University United Kingdom, sebelum ada peraturan tentang program MBA. Setelah ada peraturan itu kemudian mendirikan Program Magister Manajemen di STIE “Artha Bodi Iswara” Surabaya. Saat ini mahasiswa Program Magister Manajemen tersebut sekitar 1.000 orang. Barangkali merupakan Program Magister Manajemen yang jumlah mahasiswanya terbanyak di Indonesia.

Maka, Anda pun dapat memulai bisnis dengan pendidikan Anda dan ketika masih kuliah.***

