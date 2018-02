10 Pertanyaan Penting – Apakah Anda Seorang Entrepreneur?

Berikut ini adalah 10 pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda seorang Entrepreneur atau bukan.

Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat oleh Lilian Katz, yang lebih dikenal sebagai Lilian Vernon, dia adalah pendiri perusahaan Lilian Vernon sebuah lembaga pemasaran langsung (Direct marketing) dengan nilai perusahaan sebesar US$258 juta (Th 2001).

No. Pertanyaan Komentar Lillian Vernon 1. Apakah Anda memiliki Komitmen yang dibutuhkan? Untuk sukses, Anda harus memiliki hasrat yang sangat kuat tentang pekerjaan yang telah Anda pilih. Antusiasme yang ala kadarnya tidak akan membuat Anda bertahan menghadapi tantangan yang akan Anda hadapi saat memulai suatu usaha. 2. Apakah Anda siap bekerja extra keras? Memulai usaha sendiri membutuhkan kerja extra keras dengan waktu yang extra lama. Apakah Anda siap untuk mengorbankan waktu terbaik Anda bersama teman dan keluarga ? Untuk mengembangkan bisnis yang sukses Anda harus memfokuskan seluruh energi yang ada. 3. Apakah Anda memiliki stamina mental dan konsentrasi yang pas sesuai dengan tuntutan pekerjaan? Jika perhatian Anda selalu berubah-ubah, itu akan bisa membahayakan keberuntungan Anda. 4. Apakah Anda :

a. Menerima ide dengan mudah?

b. Menghormati ide orang lain?

c. Mudah membuat keputusan? Seorang pengusaha harus berpikir terbuka (open-minded), fleksibel dan mudah merespon ide-ide baru. 5. Apakah Anda selalu menyediakan waktu untuk menganalisa masalah dan mencari solusinya? Tidak perduli seberapa hati-hati Anda membuat rencana, Anda akan dihadapkan oleh masalah yang tidak dapat diduga baik saat ini maupun dimasa datang. Selalu bersiap-siaplah untuk mengatasi situasi tersebut (waspada). 6. Apakah Anda siap untuk komitmen jangka panjang? Kesuksesan sebuah perusahaan bukanlah suatu keajaiban yang bisa terjadi dalam satu malam. Ini adalah salah satu alasan mengapa Anda harus yakin bahwa Anda mencintai pekerjaan Anda, masih banyak yang harus Anda kerjakan untuk sukses. 7. Apakah Anda memiliki sumber daya yang memadai? Institusi keuangan sangat jarang mendanai usaha yang baru berdiri. Apakah ada anggota keluarga atau teman yang berinvestasi diperusahaan Anda atau setidaknya mendukung Anda dimasa-masa sulit (hutang-talangan dana) ? 8. Apakah Anda senang berkonsentrasi pada detail? Seringkali, tidak ada seorangpun kecuali Anda yang akan menangani urusan – urusan detail. Kehidupan seorang pengusaha tidak semata mengurusi ide saja. 9. Apakah Anda siap untuk duduk dan menulis suatu analisa prospek bisnis secara hati-hati? Jika Anda tidak membuat dan mempersiapkan diri untuk skenario terbaik dan terburuk yang diperlukan untuk membimbing Anda pada tahun-tahun pertama, Anda akan dikejutkan oleh satu atau dua kejutan yang tidak. Waspada dan bersiaplah. 10. Apakah Anda seorang yang optimis secara alamiah ? Kesalahan dan kemunduran sudah wajar terjadi. Bisakah Anda belajar dari kesalahan tanpa patah semangat dan berkecil hati?

