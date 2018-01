Think Big If You Want To Be Big

Oleh : Abdullah Saleh Hadrami

Pentingnya Keyakinan Diri

Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya bernilai, tampak menjadi seperti magnet terhadap keberhasilan dan kebahagiaan.

Berpikir Positif Atau Husnudz Dzan

Pikiran kita seringkali bertindak sebagai magnet yang ampuh untuk mengundang segala sesuatu yang kita pikirkan untuk terwujud. Berpikirlah sukses maka anda akan sukses dan berpikirlah gagal pasti anda akan gagal. Berpikirlah sehat maka anda akan sehat dan berpikirlah sakit pasti anda akan sakit.

Pentingnya Visualisasi / Imajinasi Secara Berulang-Ulang

Agar diri anda berhasil, maka anda harus melihat diri anda berhasil. Cobalah gambarkan atau khayalkan diri anda yang dengan tenang dan penuh rasa percaya diri menghadapi suatu tantangan yang sukar. Bayangkanlah pikiran-pikiran positif; sebab hal itu akan menjadi kenyataan. Dengan berpikir positif, anda menciptakan peristiwa yang positif pula.

Jadilah Diri Anda Sendiri dan Jangan Membandingkan Diri Anda Dengan Orang Lain

Barangkali tidak ada kebiasaan yang lebih menggerogoti rasa percaya diri daripada kebiasaan untuk melirik orang-orang lain di sekitar kita dan membandingkan diri kita dengan mereka. Dan bila kita melihat bahwa ternyata orang lain itu memang lebih menarik atau lebih pintar maka perasaan berharga akan diri sendiripun mulai luntur.

Hindari Perasaan Rendah Diri

Perasaan bersalah dan rendah diri akan menghalangi timbulnya aliran kekuatan dari pikiran bawah sadar kita.

Rasa Percaya Diri Akan Datang Sebagai Produk Sampingan

Seperti halnya kebahagiaan, rasa percaya diri itu sukar untuk ditangkap kalau kita menangkapnya hanya demi rasa percaya diri itu sendiri. Biasanya ia akan datang pada kita sebagai produk sampingan. Marilah kita biarkan diri kita sibuk dalam pelayanan, dalam karya, dalam persahabatan atau dalam cinta kasih, dan tiba-tiba kita akan sadar bahwa ternyata kita telah memperoleh rasa percaya diri dan kebahagiaan.

SELAMAT BAHAGIA DAN SUKSES DENGAN IZIN ALLAH…

